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Фратрия записа първи успех за сезона

  • 1 авг 2026 | 22:04
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Фратрия записа първи успех за сезона

Фратрия стигна до първа победа през този сезон, след като се наложи с 1:0 над Рилски спортист във втория кръг на Втора лига. Единственото попадение отбеляза Станислав Дюлгеров от пряк свободен удар в 40-ата минута. През второто полувреме повече голове не паднаха и така тимът от Бенковски се поздрави с успех.

Изиграха се първите три мача във Втора лига
Изиграха се първите три мача във Втора лига

Фратрия събира три точки в актива си и към момента е на осмото място. Рилски спортист от своя страна допуска втора загуба с 0:1 и остава без точки след първите два кръга.

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