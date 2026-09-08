Спартак (Вн) взе двама от Ботев (Пд) и преотстъпи нападател на Фратрия

Спартак (Варна) взе под наем от Ботев (Пловдив) Едсон Силва и Чидера Окох, съобщават от варненския клуб на официалната си страница във Фейсбук. Едсон Силва е роден на 17 май 2001 година и играе като дефанзивен полузащитник. Високият 192 сантиметра футболист е трупал опит в клубове от Кипър и Португалия, а значителна част от юношеските и младежките му години преминават в школата на Спортинг Лисабон. Силва е национал на Гвинея-Бисау, за чийто представителен отбор има 4 мача.

Чидера Окох е 23-годишен централен нападател, висок 193 сантиметра. Преди пристигането си в България е трупал опит в Швейцария и Гърция, а сега ще подсили атаката на „соколите“. Добре дошли в Спартак, Едсон и Чидера!, написаха от варненския клубОт Спартак 1918 Варна съобщиха, че преотстъпват Георги Трифонов на втородивизионния Фратрия.

„Преотстъпването е част от пътя на Георги Трифонов и важна стъпка в развитието му като футболист. Вярваме, че времето във Фратрия ще му даде възможност да натрупа повече игрови минути, увереност и ценен опит на терена“, посочиха още от Спартак 1918 Варна. „Пожелаваме му здраве, много силни мачове и, разбира се, много голове! Ще следим представянето му с внимание и ще очакваме момента, в който Георги Трифонов ще се завърне при нас още по-уверен, по-опитен и готов за следващата крачка със синьо-бялата фланелка. Успех, Георги! Спартак те чака!“, добавиха от варненския клуб.

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