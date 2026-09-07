Фратрия 1:1 Черноморец (Бургас), "акулите" изравниха

Фратрия и Черноморец (Бургас) играят при 1:1 в двубой от 8-ия кръг на Втора лига. Тимур Кораблин откри резултата още в 5-ата минута, а малко по-късно Красиан Колев (13') изравни.

"Братлетата" заемат третата позиция, но ако стигнат до успех днес, поне временно, ще оглавят класирането. "Акулите" пък са девети в подреждането, като се намират в серия от две поредни победи.

Фратрия поведе още в 5-ата минута. Кораблин получи топката около центъра на терена, напредна в половината на противника и нанесе удар, който беше в обсега на Аргилашки, но опитният страж не се намеси по най-добрия начин и допусна попадение.

Отговорът на гостите не закъсня и резултатът беше изравнен в 13-ата минута. Черноморец организира добро нападение отдясно, при което Йосков намери връхлитащия Красиан Колев, който стреля от движение и преодоля Илиев - 1:1.

Пет по-късно "акулите" бяха близо до това да осъществят пълен обрат. След разбъркване в наказателното поле на "братлетата" кълбото се озова в краката на Яя Драме, чийто шут от близко разстояние беше отразен от Илиян Илиев.

Малко след това Валентин Йосков беше напът да се разпише, но Кристиан Добрев застана на пътя на топката и предотврати почти сигурен гол във вратата на домакините.

Фратрия 1:1 Черноморец (Бургас)

1:0 Тимур Кораблин (5)

1:1 Красиан Колев (13)



Стартови състави:

Фратрия: 69. Илиян Илиев, 4. Кристиян Пешов, 13. Архан Исуф, 14. Викторио Вълков, 44. Росен Стефанов, 76. Диего Гутиерес, 23. Станислав Дюлгеров, 10. Тимур Кораблин, 15. Мирослав Маринов, 7. Денис Янаков, 17. Билал Кандуси;

Черноморец (Бургас): 15. Георги Аргилашки, 6. Алекс Димитров, 8. Емил Янчев, 5. Яя Драме, 13. Уелисон Кореия, 4. Ивайло Климентов, 10. Красиан Колев, 96. Ростислав Костенски, 98. Валентин Йосков, 11. Кристиан Добрев, 30. Николай Желязков.

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