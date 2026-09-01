Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия
  3. Роде: Надявам се да постигнем това, което искаме

Роде: Надявам се да постигнем това, което искаме

  • 1 сеп 2026 | 22:19
  • 862
  • 0

Наставникът на Фратрия Ренарс Роде говори след равенството на своя тим с Хебър. Срещата завърши 1:1 в Пазарджик.

Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия
Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия

“Получи се интересен мач. Нашият млад вратар успя да се справи през първото полувреме. След това успяхме да вземем надмощие, имахме своите положения. Представихме се по-добре във втората част на мача. Знаехме, че са силни на статични положения.

Трябва да гледаме кой колко време е играл. Трябва да се справяме с контузиите. Има играчи, които заслужават да играят повече.

Надявам се да постигнем това, което искаме. Видяхме днес, че се срещнахме с добър опонент. Всички мачове са трудни, вървим мач за мач и правим най-доброто, на което сме способни”, заяви Роде.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ники Митов: Трябва малко да се мисли, като се прави тази програма

Ники Митов: Трябва малко да се мисли, като се прави тази програма

  • 1 сеп 2026 | 22:17
  • 1074
  • 3
Стефан Цонков: Представихме се добре, радвам се, че се завърнах

Стефан Цонков: Представихме се добре, радвам се, че се завърнах

  • 1 сеп 2026 | 22:02
  • 562
  • 0
Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия

Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия

  • 1 сеп 2026 | 21:51
  • 10938
  • 12
Ботев (Вр) внесе жалба до СК и пожела реферът от двубоя с Арда повече да не свири мачове на отбора

Ботев (Вр) внесе жалба до СК и пожела реферът от двубоя с Арда повече да не свири мачове на отбора

  • 1 сеп 2026 | 20:13
  • 3111
  • 6
Хебър си върна опитен бранител

Хебър си върна опитен бранител

  • 1 сеп 2026 | 20:04
  • 1346
  • 0
Левски (Лясковец) елиминира Павликени за купата на България

Левски (Лясковец) елиминира Павликени за купата на България

  • 1 сеп 2026 | 20:02
  • 992
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец привлече бронзов медалист от Мондиал 2022

Официално: Лудогорец привлече бронзов медалист от Мондиал 2022

  • 1 сеп 2026 | 18:03
  • 30860
  • 36
Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

  • 1 сеп 2026 | 14:53
  • 46812
  • 35
Ман Сити и Челси се разбраха за рекорден трансфер

Ман Сити и Челси се разбраха за рекорден трансфер

  • 1 сеп 2026 | 19:19
  • 24940
  • 25
Последният ден на трансферния прозорец: пазарът в Италия, Германия и Франция вече затвори

Последният ден на трансферния прозорец: пазарът в Италия, Германия и Франция вече затвори

  • 1 сеп 2026 | 20:55
  • 117819
  • 33
Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия

Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия

  • 1 сеп 2026 | 21:51
  • 10938
  • 12
Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

  • 1 сеп 2026 | 16:56
  • 4572
  • 3