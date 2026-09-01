Роде: Надявам се да постигнем това, което искаме

Наставникът на Фратрия Ренарс Роде говори след равенството на своя тим с Хебър. Срещата завърши 1:1 в Пазарджик.

Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия

“Получи се интересен мач. Нашият млад вратар успя да се справи през първото полувреме. След това успяхме да вземем надмощие, имахме своите положения. Представихме се по-добре във втората част на мача. Знаехме, че са силни на статични положения.

Трябва да гледаме кой колко време е играл. Трябва да се справяме с контузиите. Има играчи, които заслужават да играят повече.

Надявам се да постигнем това, което искаме. Видяхме днес, че се срещнахме с добър опонент. Всички мачове са трудни, вървим мач за мач и правим най-доброто, на което сме способни”, заяви Роде.

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