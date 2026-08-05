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  2. Фратрия
  3. Фратрия взе бранител от Берое

Фратрия взе бранител от Берое

  • 5 авг 2026 | 16:52
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Фратрия взе бранител от Берое

Фратрия привлече младия защитник Викторио Вълков, който идва от Берое със свободен трансфер. След като се пребори с контузии, роденият в Сливен футболист се утвърди в стартовия състав на заралии и имаше важна роля в някои мачове.

Футболист на Берое стана свободен агент заради неизплатени заплати
Футболист на Берое стана свободен агент заради неизплатени заплати

Едва на 20 години, централният бранител вече има 38 мача в efbet Лига с екипа на Берое, както и покани за младежките национални отбори на България. Вълков също така отговаря и на изискването за млад футболист, което беше нужно за варненския тим, за да има повече вариативност в състава.

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Берое привлече познат Шейх

Фратрия през изминалия сезон остана на трето място във Втора лига, а от началото на новата кампания има една победа и една загуба.

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