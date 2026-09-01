Хебър 0:0 Фратрия, греда за домакините в 60-ата секунда

Хебър и Фратрия играят един срещу друг в двубой от седмия кръг на Втора лига. Резултатът на стадион “Георги Бенковски” към момента е 0:0.

Мачът започна ударно за домакините, които след малко повече от 60 секунди в игра бяха на косъм от това да открият резултата. Денислав Александров успя да засече отблизо центриране отляво по земя, но за негово нещастие топката се отклони в напречни стълб и не успя да пресече голлинията.

В 9-ата минута Станислав Танев се отчете се прекрасно спасява, след като след Денислав Александров остана очи в очи с него. Малко по-късно младият страж на Фратрия отново се намеси добре при удар от противников състезател.

Гостите отговорих с добра ситуация, открила се пред Денислав Ангелов. Вратарят беше останал сам срещу Мартин Янков, но стражът на Хебър също показа рефлекс и спаси.

ХЕБЪР 0:0 ФРАТРИЯ

Стартови състави:

Хебър: 99. Мартин Янков, 89. Лукас Леви, 27. Роберт Мазан, 4. Стефан Цонков, 55. Мартин Михайлов, 29. Янко Ангелов, 96. Джанер Садетинов, 3. Александър Кръстев, 11. Денислав Александров, 98. Ивайло Михайлов, 33. Иван Тилев;

Фратрия: 12. Станислав Танев, 8. Румен Руменов, 7. Денис Янаков, 22. Георги Атанасов, 9. Денислав Ангелов, 23. Станислав Дюлгеров, 11. Велислав Боев, 76. Диего Чиеа, 13. Архан Исуф, 14. Викторио Вълков, 44. Росен Стефанов.

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