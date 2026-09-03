В Челси бесни на Монако заради проваления трансфер на Камара

Ръководството на Челси изрази остро недоволство от провала на трансфера на полузащитника на Монако Ламин Камара, съобщава агенция „Прес Асосиейшън“. Сделката на стойност 47,1 милиона британски лири се разпадна в последните часове на трансферния прозорец.
Лондонският клуб търсеше спешно заместник на Енцо Фернандес, след като само няколко часа по-рано бе финализирана продажбата му в Манчестър Сити за рекордната за Великобритания сума от 125 милиона лири. 22-годишният Камара дори премина успешно медицинските прегледи в английската столица.
Според източници от Челси, от Монако са нарушили писмено потвърдено споразумение. Френският клуб е уведомил „сините“, че се оттегля от сделката след изтичането на крайния срок, което е определено като „изключително и дълбоко непрофесионално“ поведение.
Обрат: Монако блокира трансфера на Ламин Камара в Челси
В Челси смятат, че първоначалното съгласие на Монако да продаде сенегалския национал е било свързано с очакван трансфер на нападателя Фоларин Балогун в Евертън. Тази сделка обаче също се провали в късните часове на вторник.
От „Прес Асосиейшън“ уточняват, че трансферът на Камара вече е невъзможен, тъй като Монако не е подписал необходимите документи преди затварянето на прозореца. Френският клуб не е предоставил официална причина за своето решение.
Въпреки че след отказа на Монако е съществувала теоретична възможност Челси да спре продажбата на Фернандес в Сити, такъв ход не е бил обмислян от лондончани.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages