Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. В Челси бесни на Монако заради проваления трансфер на Камара

В Челси бесни на Монако заради проваления трансфер на Камара

  • 3 сеп 2026 | 03:58
  • 459
  • 0
В Челси бесни на Монако заради проваления трансфер на Камара

Ръководството на Челси изрази остро недоволство от провала на трансфера на полузащитника на Монако Ламин Камара, съобщава агенция „Прес Асосиейшън“. Сделката на стойност 47,1 милиона британски лири се разпадна в последните часове на трансферния прозорец.

Лондонският клуб търсеше спешно заместник на Енцо Фернандес, след като само няколко часа по-рано бе финализирана продажбата му в Манчестър Сити за рекордната за Великобритания сума от 125 милиона лири. 22-годишният Камара дори премина успешно медицинските прегледи в английската столица.

Според източници от Челси, от Монако са нарушили писмено потвърдено споразумение. Френският клуб е уведомил „сините“, че се оттегля от сделката след изтичането на крайния срок, което е определено като „изключително и дълбоко непрофесионално“ поведение.

Обрат: Монако блокира трансфера на Ламин Камара в Челси
Обрат: Монако блокира трансфера на Ламин Камара в Челси

В Челси смятат, че първоначалното съгласие на Монако да продаде сенегалския национал е било свързано с очакван трансфер на нападателя Фоларин Балогун в Евертън. Тази сделка обаче също се провали в късните часове на вторник.

От „Прес Асосиейшън“ уточняват, че трансферът на Камара вече е невъзможен, тъй като Монако не е подписал необходимите документи преди затварянето на прозореца. Френският клуб не е предоставил официална причина за своето решение.

Въпреки че след отказа на Монако е съществувала теоретична възможност Челси да спре продажбата на Фернандес в Сити, такъв ход не е бил обмислян от лондончани.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Уест Хам се подсили с бранител от Атлетик Билбао

Уест Хам се подсили с бранител от Атлетик Билбао

  • 3 сеп 2026 | 04:26
  • 302
  • 0
Божинов към Тоти: Благодаря, капитане!

Божинов към Тоти: Благодаря, капитане!

  • 3 сеп 2026 | 03:27
  • 1357
  • 0
ПАОК и ОФИ започнаха с нулево реми за Купата на Гърция

ПАОК и ОФИ започнаха с нулево реми за Купата на Гърция

  • 3 сеп 2026 | 00:24
  • 702
  • 1
Български талант се разписа за втория тим на Динамо (Загреб)

Български талант се разписа за втория тим на Динамо (Загреб)

  • 2 сеп 2026 | 23:52
  • 837
  • 0
Фамозен гол стресна Байерн, но после всичко си дойде по местата

Фамозен гол стресна Байерн, но после всичко си дойде по местата

  • 2 сеп 2026 | 23:37
  • 12230
  • 0
Апоел (Беер Шева) и Апоел (Хайфа) с инфарктно реми, Стоянов не игра

Апоел (Беер Шева) и Апоел (Хайфа) с инфарктно реми, Стоянов не игра

  • 2 сеп 2026 | 23:26
  • 708
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски показа характер, за да превъзмогне две контузии и да направи обрат срещу Славия! Око-Флекс с феноменален гол

Левски показа характер, за да превъзмогне две контузии и да направи обрат срещу Славия! Око-Флекс с феноменален гол

  • 2 сеп 2026 | 21:56
  • 151411
  • 512
ЦСКА привлече досегашен играч на Лудогорец

ЦСКА привлече досегашен играч на Лудогорец

  • 2 сеп 2026 | 21:56
  • 28588
  • 39
Един от ненужните в ЦСКА ще играе в САЩ

Един от ненужните в ЦСКА ще играе в САЩ

  • 2 сеп 2026 | 23:29
  • 8331
  • 8
Веласкес: Представянето на играчите е невероятно

Веласкес: Представянето на играчите е невероятно

  • 2 сеп 2026 | 22:24
  • 9448
  • 38
Екшън по трибуните: феновете на Славия къртят и мятат седалки

Екшън по трибуните: феновете на Славия къртят и мятат седалки

  • 2 сеп 2026 | 21:51
  • 22009
  • 85
Пирин не заслужава това! "Орлетата" се превръщат в "боксовата круша" на групата

Пирин не заслужава това! "Орлетата" се превръщат в "боксовата круша" на групата

  • 2 сеп 2026 | 20:56
  • 25776
  • 24