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"Цирк с клоуни": Звезда на Никс побесня заради провалена сделка на Челси

  • 2 сеп 2026 | 17:10
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"Цирк с клоуни": Звезда на Никс побесня заради провалена сделка на Челси

Един от ключовите играчи на Ню Йорк Никс Джош Харт се включи в събитията от последния ден на трансферния прозорец във футбола.

Харт е привърженик на Челси, който се опита да финализира в последния момент трансфера на полузащитника на Монако Ламин Камара.

Изглеждаше, че лондончаните са постигнали споразумение с Монако за привличането на халфа в сделка на стойност 55 милиона евро (64 милиона долара). В последния момент обаче Монако се оттегли от сделката, оставяйки английския отбор без играча.

Този обрат в събитията предизвика реакцията на Харт.

"Монако е клуб, който прилича на цирк с клоуни“, написа Харт в социалната платформа Х.

По-късно Харт публикува още едно съобщение в Х, в което предложи Челси да спре да сключва сделки с отбори от Саудитската професионална лига, ако Монако продаде някой от играчите си в Саудитска Арабия.

За разлика от отборите от Висшата лига, отборите от Саудитската професионална лига все още имат право да подписват с нови играчи, тъй като трансферният им прозорец остава отворен до 12 октомври.

"Челси трябва да каже на всички саудитски клубове, че ако сключат сделки с Монако, бъдещите сделки с тях приключват. Нека Монако се удави във финансова криза", заяви Харт.

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Снимки: Gettyimages

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