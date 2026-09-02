"Цирк с клоуни": Звезда на Никс побесня заради провалена сделка на Челси

Един от ключовите играчи на Ню Йорк Никс Джош Харт се включи в събитията от последния ден на трансферния прозорец във футбола.
Харт е привърженик на Челси, който се опита да финализира в последния момент трансфера на полузащитника на Монако Ламин Камара.
Изглеждаше, че лондончаните са постигнали споразумение с Монако за привличането на халфа в сделка на стойност 55 милиона евро (64 милиона долара). В последния момент обаче Монако се оттегли от сделката, оставяйки английския отбор без играча.
Този обрат в събитията предизвика реакцията на Харт.
"Монако е клуб, който прилича на цирк с клоуни“, написа Харт в социалната платформа Х.
По-късно Харт публикува още едно съобщение в Х, в което предложи Челси да спре да сключва сделки с отбори от Саудитската професионална лига, ако Монако продаде някой от играчите си в Саудитска Арабия.
За разлика от отборите от Висшата лига, отборите от Саудитската професионална лига все още имат право да подписват с нови играчи, тъй като трансферният им прозорец остава отворен до 12 октомври.
"Челси трябва да каже на всички саудитски клубове, че ако сключат сделки с Монако, бъдещите сделки с тях приключват. Нека Монако се удави във финансова криза", заяви Харт.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages