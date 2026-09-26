С нищо не помага разкъсването на Италия, предупреди опитен национал

Опитният Джовани Ди Лоренцо настоява, че феновете и медиите трябва да проявят търпение към националния отбор на Италия след поражението с 0:2 от Белгия. „Ако отново започнем да разкъсваме „скуадра адзура“, това няма да помогне“, заяви защитникът, който беше титуляр в срещата.

„Със сигурност не е приятно да напуснеш терена под освирквания, но трябва да ги приемем“, добави 33-годишният футболист на Наполи пред „РАИ Спорт“.

„Отборът се опита да даде най-доброто от себе си. Жалко е, защото искахме да започнем добре в групата и знаем, че трябва да се подобрим. В началото бяхме доста напрегнати, но с напредването на мача играта ни се подобри.“

„Те имат отлични индивидуалности и днес се възползваха от всяка наша грешка. Жалко, защото когато допуснахме втория гол, играехме по-добре и имахме шансове да изравним.“

„Ще трябва да надградим върху положителните неща, които видяхме. Това е правилният път и знаем какво иска треньорът – да види позитивен и смел отбор.“

„Това е първият от четири мача за две седмици. Допуснахме някои грешки, но оттук нататък ще се справим по-добре.“

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Изглежда, че в италианския отбор има психологическа бариера след толкова много разочарования и играчите са притиснати от напрежението.

„Представянето не беше ужасно, на моменти поемахме контрола, но мачовете се променят бързо. Това е нова ера, с нови лица, които могат да правят грешки в първите си мачове.“

„Надяваме се да бъдем конкурентоспособни възможно най-бързо. Мисля също, че има проблем със самочувствието, който можем да подобрим само с резултати срещу големи отбори. Ще дадем всичко от себе си”, убеден е Ди Лоренцо.

Кевин Де Бройне впечатли за Белгия, а Ди Лоренцо го познава добре от съвместния им престой в Наполи: „Той е феноменален играч и имам щастието да го гледам на тренировки всеки ден. Тази вечер направи страхотен мач, за съжаление за нас, но качествата му са извън всякакво съмнение.“

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