Бивш национал на Италия с два гола на “Васил Левски” приет по спешност в болница

Бившият нападател на италианския национален отбор Пабло Даниел Освалдо беше хоспитализиран по спешност и остава в интензивно отделение. Той е получил плеврален излив в десния бял дроб, поради което е бил приет в общинската болница в Лявайол, провинция Буенос Айрес, в четвъртък вечерта след няколко дни на силно неразположение.

Новината беше съобщена в аржентинското телевизионно предаване „ЛАМ“ от журналиста Пепе Очоа, който описа подробно състоянието на 40-годишния Освалдо при пристигането му. „Той беше много зле, от дни се чувстваше ужасно, имаше гной и вода в белия дроб“, обясни Очоа. Журналистът добави, че бившият играч е претърпял интервенция и че десният му бял дроб е най-засегнат.

Състоянието на Освалдо е деликатно, а прогнозите остават несигурни. Според разпространената информация сестра му го е намерила в дома му в Банфийлд и го е откарала в болницата. Очоа също така спомена за възможна връзка между влошаването на здравето му и употребата на наркотици, въпреки че тази версия не е официална медицинска диагноза.

След като се оттегли от професионалния футбол през 2020 г., Освалдо се посвети на музиката като вокалист и китарист на групата „Барио Виехо“. Той имаше богата международна кариера, преминавайки през клубове като Уракан, Аталанта, Лече, Фиорентина, Болоня, Еспаньол, Рома, Саутхамптън, Ювентус, Интер, Бока Хуниорс, Порто и Банфийлд. Освалдо прие италианско гражданство и представи Италия в 14 мача, в които отбеляза четири гола. Два от головете му бяха срещу България (2:2) на “Васил Левски” в световна квалификация през 2012 г.

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