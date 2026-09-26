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Калафиори: Току-що започнахме с нов селекционер, а и нека да гледаме положително

  • 26 сеп 2026 | 09:26
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Калафиори: Току-що започнахме с нов селекционер, а и нека да гледаме положително

Националът Рикардо Калафиори настоява, че Италия трябва да се опита да погледне на положителните аспекти след загубата с 0:2 от Белгия в Лига на нациите. „На моменти видях един добър отбор“, заяви защитникът на Арсенал, който беше титуляр в двубоя. Това не беше началото, което „скуадра адзура“ очакваше във втората ера на Роберто Манчини, тъй като тимът беше надигран на „Олимпико“.

Най-добрите възможности за италианците бяха едно голямо спасяване на Сене Ламенс и удар на Джорджо Скалвини в напречната греда от непосредствена близост.

„На моменти видях един добър отбор. Току-що започнахме работа с нов селекционер, но други аспекти не ми харесаха – оставяхме празни пространства и допуснахме два предотвратими гола. Трябва да се опитаме да погледнем на положителните аспекти“, каза Калафиори пред РАИ Спорт.

След последния съдийски сигнал изглеждаше, че има известно напрежение, което доведе до жълти картони за Джанлуиджи Донарума и Ромелу Лукаку.

„Не видях какво точно се случи, но тези неща се случват на терена, трябва да продължим напред”, коментира Калафиори.

Италия беше освиркана от публиката на „Олимпико“, чиито трибуни далеч не бяха пълни, тъй като търпението на феновете е напълно изчерпано.

„Освиркванията болят, защото на моменти усещах страстта на публиката. Трябва да се справим по-добре, всички го знаем, като започнем още от следващия мач“, завърши Калафиори.

Това беше първият път в цялата му кариера за мъжкия национален отбор на Италия, в който Калафиори игра като ляв бек – роля, която традиционно заема в Арсенал.

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