България, напред към Лига "Б"!

Слушай на живо: България - Люксембург

България посреща Люксембург на старта на борбата в Лига на нациите. Мачът на стадион "Христо Ботев" в Пловдив започва в 19:00 часа с първия съдийски сигнал на 35-годишния нидерландец Сандер ван дер Ейк.

България с последна тренировка преди двубоя с Люксембург

Това е първата среща от общо четирите, които националите ще изиграят в рамките на десетина дни. Трябва да отбележим, че това е последното издание на Лига на нациите в настоящия формат. Следващият турнир през 2028/2029 г. ще бъде с три групи от по 18 отбора, като в тях ще се играят мачове на принципа на основната фаза в Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите.

Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

През 2026 г. България записа два победи, едно равенство и една загуба. Успехите дойдоха в Индонезия, където отборът на Александър Димитров спечели турнира FIFA Series, разбивайки Соломонови острови и надвивайки домакините на финала. След това "лъвовете" паднаха с 0:1 в Пловдив от Черна гора в проверка, за да дойде ремито срещу Молдова в контрола в Кишинев. Люксембург пък имаше два плейофни двубоя срещу Малта, в които спечели с 2:0 и 3:0 и запази мястото си в Лига "Ц" на Лига на нациите. Последва загуба с 0:1 от Италия в приятелска среща и успех с 1:0 като гост на Албания. Точен в Тирана беше крилото на Сампдория Данел Синани.

Андриан Краев: Очаквам битка, това е в нашата аура

Очаква се българският тим да започне в система 4-3-3, като най-вероятно под рамката ще застане вратарят на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов. Въпросителните относно състава пред селекционера не са една и две, като той ще трябва да се съобрази и с това, че след двете домакинства - срещу футболистите от Великото херцогство и Естония, идват две гостувания - на Исландия и Люксембург. Извън сметките на Димитров заради контузии останаха опитни играчи като Кирил Десподов, Филип Кръстев и Ивайло Чочев, като звездата на Лудогорец отпадна в последния момент. За момента негов заместник не е повикан.

Джеф Щрасер: Анализирахме отбора на България

България ще играе, за да спечели място в по-горното ниво на състезанието. Това обяви Александър Димитров на вчерашната пресконференция, като целта пред нашите е поставена от самия президент на Българския футболен съюз Георги Иванов. В исторически план никога не сме губили на футболен терен от Люксембург, като последната среща беше преди две години - 1:0 за трикольорите с гол на Андриан Краев на "Стад де Люксембург".

Официално: Националният отбор вече по MAX One

България - Люксембург

Вероятен състав: Даниел Наумов, Иван Турицов, Кристиан Димитров, Християн Петров, Марин Петков, Андриан Краев, Илия Груев, Асен Чандъров, Георги Русев, Мартин Минчев, Кристиян Балов.

Съдия: Сандер ван дер Ейк (Нидерландия)

Начало: 19:00 часа

Стадион: "Христо Ботев", Пловдив

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