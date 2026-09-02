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Фернандес разкри истината за Челси в емоционално изявление преди трансфера си в Манчестър Сити

  • 2 сеп 2026 | 13:26
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Фернандес разкри истината за Челси в емоционално изявление преди трансфера си в Манчестър Сити

Енцо Фернандес призна, че не се е намирал в добро емоционално състояние преди своя трансфер на стойност 125 милиона паунда от Челси в Манчестър Сити. Аржентинският национал сподели прочувствено изявление в социалните мрежи след преминаването си на "Етихад". Бъдещето на Фернандес на „Стамфорд Бридж“ беше несигурно през цялото лято, след като по-рано през годината той изрази желание да живее в Мадрид. Реал Мадрид обаче излезе с официално изявление, в което отрече всякакъв интерес към 25-годишния футболист, докато Манчестър Сити изчакваше своя момент. В същото време

Рекордният трансфер е факт: Енцо Фернандес премина в Манчестър Сити
Рекордният трансфер е факт: Енцо Фернандес премина в Манчестър Сити

„Гражданите“ действаха в последния ден от трансферния прозорец, договаряйки изравнен британски рекорд.

„Скъпи Челси, искам да знаете, че това не бяха лесни дни за мен. Да напиша това също не е лесно. Истината е, че не се чувствах добре. Преди три години "Кобъм" и „Стамфорд Бридж“ се превърнаха в дом за мен и моето семейство. Привързах се към хората, към фланелката и към емблемата на този невероятен клуб. Повярвайте ми, когато казвам, че от момента, в който пристигнах, бях обсебен от идеята да печеля и да донеса на този клуб всеки трофей, който историята му заслужава. Страдахме, плакахме, ядосвах се много пъти, но също така празнувахме титли и незабравими победи. Заедно, в добрите и в трудните моменти. Аз живея футбола по същия начин, по който живея живота си: със страст и с цялото си сърце. Ето защо искам да знаете, че ви разбирам. Наистина ви разбирам, от дъното на сърцето си.“

Манчестър Сити привлече Илиман Ндиайе от Евертън
Манчестър Сити привлече Илиман Ндиайе от Евертън

„Но животът е свързан с вземане на решения и в момента се налага да взема едно от тези трудни решения. Казвал съм го и преди, но искам да го кажа отново: изпитвам невероятна привързаност към този клуб.“„Челси винаги ще има място в мислите ми и най-вече в сърцето ми. Но също така разбирам как работи футболът. Знам колко сте страстни, защото и аз съм такъв.“„И ако бях на ваше място, вероятно щях да мисля по същия начин. Искам да благодаря на всеки един от вас: на персонала, на треньорския екип, на медицинския екип, на физиотерапевтите и на всички, които работят в Кобъм и в тази велика институция.“

Манчестър Сити привлече Илиман Ндиайе от Евертън
Манчестър Сити привлече Илиман Ндиайе от Евертън

„На всички мои съотборници през тези години, благодаря ви от все сърце, че споделихте толкова много моменти с мен. Бях наистина щастлив тук и ви желая всичко най-добро в бъдеще.“„Благодаря ви за цялата любов и подкрепа, която ми дадохте на мен и на семейството ми през тези години. Никога няма да го забравя. Тази група ще ви даде още много причини да бъдете щастливи, а и аз ще бъда щастлив за вас.“„Никога не се съмнявайте в това. Винаги ще бъдете в сърцето ми, „сини“. Винаги ще ви желая, винаги, само най-доброто. Винаги „син“. Благодаря ти, Челси.“

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Снимки: Gettyimages

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