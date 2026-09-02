Фернандес разкри истината за Челси в емоционално изявление преди трансфера си в Манчестър Сити

Енцо Фернандес призна, че не се е намирал в добро емоционално състояние преди своя трансфер на стойност 125 милиона паунда от Челси в Манчестър Сити. Аржентинският национал сподели прочувствено изявление в социалните мрежи след преминаването си на "Етихад". Бъдещето на Фернандес на „Стамфорд Бридж“ беше несигурно през цялото лято, след като по-рано през годината той изрази желание да живее в Мадрид. Реал Мадрид обаче излезе с официално изявление, в което отрече всякакъв интерес към 25-годишния футболист, докато Манчестър Сити изчакваше своя момент. В същото време

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„Гражданите“ действаха в последния ден от трансферния прозорец, договаряйки изравнен британски рекорд.

„Скъпи Челси, искам да знаете, че това не бяха лесни дни за мен. Да напиша това също не е лесно. Истината е, че не се чувствах добре. Преди три години "Кобъм" и „Стамфорд Бридж“ се превърнаха в дом за мен и моето семейство. Привързах се към хората, към фланелката и към емблемата на този невероятен клуб. Повярвайте ми, когато казвам, че от момента, в който пристигнах, бях обсебен от идеята да печеля и да донеса на този клуб всеки трофей, който историята му заслужава. Страдахме, плакахме, ядосвах се много пъти, но също така празнувахме титли и незабравими победи. Заедно, в добрите и в трудните моменти. Аз живея футбола по същия начин, по който живея живота си: със страст и с цялото си сърце. Ето защо искам да знаете, че ви разбирам. Наистина ви разбирам, от дъното на сърцето си.“

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„Но животът е свързан с вземане на решения и в момента се налага да взема едно от тези трудни решения. Казвал съм го и преди, но искам да го кажа отново: изпитвам невероятна привързаност към този клуб.“„Челси винаги ще има място в мислите ми и най-вече в сърцето ми. Но също така разбирам как работи футболът. Знам колко сте страстни, защото и аз съм такъв.“„И ако бях на ваше място, вероятно щях да мисля по същия начин. Искам да благодаря на всеки един от вас: на персонала, на треньорския екип, на медицинския екип, на физиотерапевтите и на всички, които работят в Кобъм и в тази велика институция.“

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„На всички мои съотборници през тези години, благодаря ви от все сърце, че споделихте толкова много моменти с мен. Бях наистина щастлив тук и ви желая всичко най-добро в бъдеще.“„Благодаря ви за цялата любов и подкрепа, която ми дадохте на мен и на семейството ми през тези години. Никога няма да го забравя. Тази група ще ви даде още много причини да бъдете щастливи, а и аз ще бъда щастлив за вас.“„Никога не се съмнявайте в това. Винаги ще бъдете в сърцето ми, „сини“. Винаги ще ви желая, винаги, само най-доброто. Винаги „син“. Благодаря ти, Челси.“

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Снимки: Gettyimages