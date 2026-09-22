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Национал победи ЦСКА 1948 при U15

  • 22 сеп 2026 | 17:22
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Национал победи ЦСКА 1948 при U15

Национал постигна победа с 2:1 над ЦСКА 1948 в двубой от шестия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на изкуствения терен на Националната спортна академия в София.

Домакините поведоха още в седмата минута чрез Владимир Алхафаф. В 32-рата минута Антонио Калинов удвои преднината на Национал и оформи резултата на почивката.

ЦСКА 1948 върна едно попадение чрез Денис Росенов в 71-вата минута, но Национал запази аванса си до края и спечели трите точки.

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