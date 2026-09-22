Марица надви Локомотив (София) в голово шоу при U15

Марица постигна победа с 4:3 като гост на Локомотив (София) в двубой от шестия кръг на Елитната юношеска група до 15 години.

Йордан Гълъбов даде отличен старт на гостите с попадения в 10-ата и 26-ата минута. Антъни Кежев намали за Локомотив в 31-вата, но шест минути по-късно Гълъбов оформи своя хеттрик и възстанови аванса от два гола на Марица.

След почивката Денис Михайлов намали на 2:3 в 42-рата минута. Ивайло Атанасов отбеляза четвъртия гол за пловдивчани в 63-ата, а Теодор Стаменов оформи крайното 3:4 в 74-тата минута.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google