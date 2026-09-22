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Локомотив (Пд) и Арда уредиха контрола

  • 22 сеп 2026 | 19:15
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Локомотив (Пд) и Арда уредиха контрола

Локомотив Пловдив ще запълни дългата пауза за националните отбори с контрола. Черно-белите ще играят с традиционен противник при такива прекъсвания – Арда.

Тимът е воден от бившия наставник на “смърфовете” Александър Тунчев. Двата тима са се разбрали спарингът да е на 2 октомври (петък), като в следващите дни ще станат ясни мястото и часът на провеждане.

Засега старши треньорът на Локо Душан Косич не предвижда втора контрола въпреки по-дългата пауза.

Тодор Павлов и Севи Идриз получиха повиквателни за младежкия национален отбор на България, а капитанът Парвиз Умарбаев ще играе за Таджикистан.

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