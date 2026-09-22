Футбол и минифутбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

Футбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.
22-сеп-2026 10.00 Ботев (Пловдив) U15 - ЦСКА (София) U15
22-сеп-2026 12.00 Ботев (Пловдив) U16 - ЦСКА (София) U16
22-сеп-2026 19.15 Тик-КЦМ - Инфинит Енерджи (минифутбол)
22-сеп-2026 20.15 Дрийм тийм - МФК Прогрес (минифутбол)
22-сеп-2026 21.15 МФК Кичуза - МФК Надежда (минифутбол)
23-сеп-2026 20.15 Пи Ви Джи - ФК Класиците (минифутбол)
23-сеп-2026 21.15 МФК Керелски - ФК Дулизелм (минифутбол)
23-сеп-2026 15.00 EMF Champions League (минифутбол)
23-сеп-2026 16.00 SOCCA Grand Prix Sevens (минифутбол)
24-сеп-2026 20.15 ШуърГоу - ФК Локорско (минифутбол)
24-сеп-2026 21.15 Амиго Северозапад - Младежите (минифутбол)
24-сеп-2026 10.00 EMF Champions League (минифутбол)
24-сеп-2026 16.00 SOCCA Grand Prix Sevens (минифутбол)
25-сеп-2026 10.00 EMF Champions League (минифутбол)
25-сеп-2026 16.00 SOCCA Grand Prix Sevens (минифутбол)
26-сеп-2026 10.00 MF Champions League (минифутбол)
26-сеп-2026 16.00 EMF Euro Cup (минифутбол)
26-сеп-2026 16.00 SOCCA Grand Prix Sevens (минифутбол)
26-сеп-2026 09.30 Академия БФС (София) U14 - ЦСКА (София) U14
26-сеп-2026 14.00 Локомотив (Стара Загора) - Спортика (Благоевград)
26-сеп-2026 15.30 Пълдин (Пловдив) - Ботев (Пловдив)
26-сеп-2026 17.00 Сливнишки герой (Сливница) - ЦСКА III (София)
27-сеп-2026 10.00 EMF Euro Cup (минифутбол)
27-сеп-2026 10.00 ЦСКА (София) U15 - Спартак 1918 (Варна) U15
27-сеп-2026 12.00 ЦСКА (София) U16 - Черноморец 1919 (Бургас) U16
27-сеп-2026 15.00 НСА W-U16 - ЦСКА W-U16
27-сеп-2026 15.30 Севлиево лейдис (Севлиево) - ОФК София 1992
(София)
27-сеп-2026 16.00 SOCCA Grand Prix Sevens (минифутбол)