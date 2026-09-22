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Футбол и минифутбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

  • 22 сеп 2026 | 20:09
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Футбол и минифутбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

Футбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

22-сеп-2026   10.00   Ботев (Пловдив) U15 - ЦСКА (София) U15
22-сеп-2026   12.00   Ботев (Пловдив) U16 - ЦСКА (София) U16
22-сеп-2026   19.15   Тик-КЦМ - Инфинит Енерджи (минифутбол)
22-сеп-2026   20.15   Дрийм тийм - МФК Прогрес (минифутбол)
22-сеп-2026   21.15   МФК Кичуза - МФК Надежда (минифутбол)
23-сеп-2026   20.15   Пи Ви Джи - ФК Класиците (минифутбол)
23-сеп-2026   21.15   МФК Керелски - ФК Дулизелм (минифутбол)
23-сеп-2026   15.00   EMF Champions League (минифутбол)
23-сеп-2026   16.00   SOCCA Grand Prix Sevens (минифутбол)
24-сеп-2026   20.15   ШуърГоу - ФК Локорско (минифутбол)
24-сеп-2026   21.15   Амиго Северозапад - Младежите (минифутбол)
24-сеп-2026   10.00   EMF Champions League (минифутбол)
24-сеп-2026   16.00   SOCCA Grand Prix Sevens (минифутбол)
25-сеп-2026   10.00   EMF Champions League (минифутбол)
25-сеп-2026   16.00   SOCCA Grand Prix Sevens (минифутбол)
26-сеп-2026   10.00   MF Champions League (минифутбол)
26-сеп-2026   16.00   EMF Euro Cup (минифутбол)
26-сеп-2026   16.00   SOCCA Grand Prix Sevens (минифутбол)
26-сеп-2026   09.30   Академия БФС (София) U14 - ЦСКА (София) U14
26-сеп-2026   14.00   Локомотив (Стара Загора) - Спортика (Благоевград)
26-сеп-2026   15.30   Пълдин (Пловдив) - Ботев (Пловдив)
26-сеп-2026   17.00   Сливнишки герой (Сливница) - ЦСКА III (София)
27-сеп-2026   10.00   EMF Euro Cup (минифутбол)
27-сеп-2026   10.00   ЦСКА (София) U15 - Спартак 1918 (Варна) U15
27-сеп-2026   12.00   ЦСКА (София) U16 - Черноморец 1919 (Бургас) U16
27-сеп-2026   15.00   НСА W-U16 - ЦСКА W-U16
27-сеп-2026   15.30   Севлиево лейдис (Севлиево) - ОФК София 1992
(София)
27-сеп-2026   16.00   SOCCA Grand Prix Sevens (минифутбол)

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