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  3. Спартак (Варна) надви Шипка Старс при U15

Спартак (Варна) надви Шипка Старс при U15

  • 22 сеп 2026 | 17:47
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Спартак (Варна) надви Шипка Старс при U15

Спартак (Варна) постигна победа с 4:1 над Шипка Старс в двубой от шестия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на изкуствения терен на стадион „Локомотив“ във Варна.

Домакините поведоха в 11-ата минута чрез Александър Йорданов и запазиха минималния си аванс до почивката.

Шипка Старс изравни чрез Стефан Иванов в 47-ата минута, но Спартак отговори само три минути по-късно с попадение на Даниел Костов. Той се разписа отново в 68-ата минута, а крайното 4:1 оформи Александър Георгиев в 80-ата.

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