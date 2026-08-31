Габриел Жезус вече е в Барселона за финализиране на трансфера си в шампиона на Ла Лига. Нападателят на Арсенал кацна този следобед и сега му предстои да премине медицинските тестове. Каталунците ще платят 10 млн. евро, а други 5 млн. ще са залегнали под формата на бонуси при изпълнението на определени клаузи.
29-годишният бразилец ще подпише за два сезона с опция за още един.
Дълго време Наполи беше считан за фаворит, но в крайна сметка се стигна до офертата от Барселона
Жезус отбеляза 95 гола в 236 мача с Манчестър Сити между 2016 и 2022 г., след което добави 33 попадения в 123 срещи с екипа на Арсенал между 2022 и 2026 г.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google