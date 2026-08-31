Габриел Жезус вече е в Барселона

Габриел Жезус вече е в Барселона за финализиране на трансфера си в шампиона на Ла Лига. Нападателят на Арсенал кацна този следобед и сега му предстои да премине медицинските тестове. Каталунците ще платят 10 млн. евро, а други 5 млн. ще са залегнали под формата на бонуси при изпълнението на определени клаузи.

Gabriel Jesus arrives in Barcelona 🤗 pic.twitter.com/IOrezCbQyZ — AFC Headlines (@AFCxHeadlines) August 31, 2026

29-годишният бразилец ще подпише за два сезона с опция за още един.

Дълго време Наполи беше считан за фаворит, но в крайна сметка се стигна до офертата от Барселона

Жезус отбеляза 95 гола в 236 мача с Манчестър Сити между 2016 и 2022 г., след което добави 33 попадения в 123 срещи с екипа на Арсенал между 2022 и 2026 г.

🔴 𝐈𝐌𝐀𝐆𝐄𝐍 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 | ¡GABRIEL JESÚS YA ESTÁ AQUÍ!



🇧🇷 El delantero brasileño se arrancó con el gesto del teléfono, q hace cada vez q golea…



🗣️ "Estoy muy feliz, muy contento. Tengo ganas de marcar muchos goles. ¿La rodilla? ¡Perfecta!" pic.twitter.com/jAi0XGlIWB — Diario SPORT (@sport) August 31, 2026

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