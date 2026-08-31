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Барселона 0:0 Райо Валекано

  • 31 авг 2026 | 22:31
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Барселона 0:0 Райо Валекано

Барселона приема Райо Валекано в среща от третия кръг на Ла Лига. Каталунците стартираха сезона с две победи. Те спечелиха с 5:0 при гостуването си на Елче, а след това победи Атлетик Билбао с 2:0, но успехът им срещу баските можеше да бъде далеч по-голям. Райо пък има една точка след първите си две срещи, спечелена при домакинството на Алавес (1:1).

Ханзи Флик е направил три промени от мача с Атлетик. Жул Кунде, Андреас Кристенсен и Дани Олмо са титуляри за сметка на Ерик Гарсия, Жерард Мартин и Фермин Лопес, който вкара три гола в първи два двубоя. Олмо ще помага на тройката в атака Антъни Гордън, Рафиня и Ламин Ямал.

В центъра на терена запазват мястото си Педри и Марк Бернал. Родри, който дебютира преди няколко дни, отново започна срещата на резервната скамейка, където е и лятното попълнение Карим Адейеми. Барса е без контузените Френки де Йонг и Гави.

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Снимки: Imago

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