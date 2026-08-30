Изненада: Барселона се разбра с Арсенал за Габриел Жезус

Барселона е в много напреднали преговори с Арсенал за трансфер на нападателя Габриел Жезус, информират Фабрицио Романо и Матео Морето. Сделката ще бъде на стойност 10 милиона евро плюс бонуси, като лондончани вече са разрешили на бразилеца да пътува за медицински прегледи.

29-годишния Жезус имаше договор с Арсенал до 2029 година. Наполи също проявяваше сериозен интерес към него, но изглежда бъдещето му ще бъде на "Камп Ноу".

Бразилецът отбеляза 95 гола в 236 мача с Манчестър Сити между 2016 и 2022 г. под ръководството на Пеп Гуардиола, след което добави 33 попадения в 123 срещи с екипа на Арсенал между 2022 и 2026 г.

В последните дни се говореше, че от Барселона са се отказали да привличат друг нападател, в случай че не успеят с голямата си трансферна цел Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид. Но в крайна сметка клубното ръководство на каталунците явно е решило да вземе още един човек за атаката. Той ще бъде използван в ролята на типичен централен нападател на мястото на Роберт Левандовски.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona agree deal to sign Gabriel Jesus from Arsenal, here we go!



Exclusive details: medical booked on Monday, #AFC to receive €10m package plus add-ons for permament deal.



Gabriel Jesus will travel for medical as authorized by Arsenal. pic.twitter.com/Y4nFKERn3y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

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Снимки: Imago