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Официално: Ливакович подписа с Барселона

  • 27 авг 2026 | 15:47
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Официално: Ливакович подписа с Барселона

Хърватският вратар Доминик Ливакович вече е футболист на Барселона, обявиха официално от клуба Ветеранът премина успешно медицинските прегледи през последните часове, а днес клубът потвърди привличането му. Стражът е подписал за четири сезона, като сделката с Фенербахче е на стойност два милиона евро плюс половин милион под формата на бонуси. Договорът на играча е до юни 2030 г.

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Каталунският гранд официализира трансфера на 31-годишния хърватски вратар. Стражът, който пристигна вчера в Барселона, идва от Фенербахче, с който имаше контракт до юни 2028 г. Той ще подсили вратарския пост в състава на Ханзи Флик, който вече разполага с Жоан Гарсия и Войчех Шчесни. Тер Стеген, на когото Флик не разчиташе, премина под наем в Аякс, воден от Мичел.

„Мечта е да бъда тук и да подпиша с Барса. Ще се видим скоро, да живее Барса!“, заяви вратарят като нов играч на „блауграна“.

Националът на Хърватия има богата кариера зад гърба си. Той е изиграл 310 мача за Динамо Загреб, 108 за НК Загреб и 74 за Фенербахче. Освен това е бил част от Жирона, където прекарва няколко месеца под наем през сезон 25/26, но не записва нито един мач за тима от „Монтиливи“. Намерението на Барселона е Ливакович да бъде втори вратар в схемата на Ханзи Флик.

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