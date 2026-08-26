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Барселона се разбра с Реал Сосиедад и продава още един свой юноша

  • 26 авг 2026 | 19:15
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Барселона и Реал Сосиедад се разбраха за продажбата на младия бранител на каталунците Ектор Форт, съобщават медиите в Испания.

20-годишният десен краен защитник ще премине при баските за сумата от 8 млн. евро. Каталунците са си гарантирали и цели 50% от бъдеща продажба на футболиста, както и клауза за обратно изкупуване - за 20 млн. евро.

Самият Форт също е дал устното си съгласие да премине в Реал Сосиедад. През миналия сезон играчтът също не попадаше в плановете на Ханзи Флик, като в началото на кампанията бе даден под наем в Елче.

Там той изигра само 623 минути във всички турнири, тъй като получи контузия в рамото. Все пак Форт в 17 мача вкара 3 гола, като даде своя принос за оцеляването на Елче . Иначе младият футболист дебютира за Барселона през декември 2023 г., като има общо 30 срещи с 3 асистенции за мъжкия отбор на каталунците.

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Така Форт е още един от юношите на Барселона, който през това лято ще напусне клуба. Преди това каталунците се разделиха с Ансу Фати, Томи Маркес, Жофре Торентс и Иняки Пеня.

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Снимки: Imago

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