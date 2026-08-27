Барселона - Атлетик Билбао (съставите)

Барселона посреща Атлетик Билбао в двубой от Ла Лига, който започва в 22:00 часа. Това е отложен мач от първия кръг, който трябваше да се изиграе в уикенда на 15/16 август.

Шампионите откриха кампанията с изразителното 5:0 над Елче като гости, но трябва да продължат в същия дух, защото големият им враг Реал Мадрид вече има два успеха.

Наставникът Ханзи Флик гласува доверие от първата минута на Антъни Гордън, който в предишния сблъсък беше резерва. Англичанинът заема мястото на Адейеми. От началото започва и Педри, а Родри е на пейката.

В първия си мач пък Атлетик записа разочароващо 1:3 срещу Севиля вкъщи. Този пък световните шампиони Нико Уилямс и Аймерик Лапорт са титуляри.

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