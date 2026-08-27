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От Атлетико с официална позиция за Алварес: Бихме преговаряли, но не и с Барса

  • 27 авг 2026 | 15:31
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От Атлетико с официална позиция за Алварес: Бихме преговаряли, но не и с Барса

„Някои могат да заблуждават много хора за дълго време, но е невъзможно да заблуждаваш всички през цялото време“. С тези думи от ръководството на Атлетико Мадрид обобщават ситуацията около Хулиан Алварес, който за втори пореден ден не се появи на тренировка. Този опит за оказване на натиск обаче се сблъсква с твърдата позиция на „рохибланкос“ да не продават играча на Барселона.

Атлетико не губи време и отговори на Лапорта: Жертвите всъщност сме ние, нулев шанс да продадем Алварес на Барселона
Атлетико не губи време и отговори на Лапорта: Жертвите всъщност сме ние, нулев шанс да продадем Алварес на Барселона

Решението има единодушната подкрепа на Съвета на директорите, който застава зад стратегията на клуба. Членовете на управителния орган на Атлетико Мадрид изразиха пълната си подкрепа за отказа да се водят преговори с каталунския гранд за трансфера на аржентинския нападател.

В официална позиция членовете на Съвета на директорите заявяват: „Атлетико Мадрид е отворен за преговори, които са част от трансферния пазар, но винаги по етичен и професионален начин и с уважение между клубовете. Ние напълно подкрепяме предварително съобщената позиция на клуба, че Футболен клуб Барселона не е спазил тези изисквания и следователно не е имало и няма да има никакви преговори с тях относно трансфера на Хулиан Алварес“.

Лапорта за драмата с Алварес: Бяхме се отказали, но тогава Атлетико започна преговори с други клубове
Лапорта за драмата с Алварес: Бяхме се отказали, но тогава Атлетико започна преговори с други клубове

От Атлетико Мадрид са убедени, че играчът ще разбере решението и ще се съсредоточи върху работата си, за да помогне на клуба да постигне целите си, както го е правил през двете си досегашни кампании с екипа на тима.

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Снимки: Imago

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