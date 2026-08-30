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Първа победа за Ла Коруня в елита, Обамеянг не спира да бележи, а Валенсия – да затъва

  • 30 авг 2026 | 22:44
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Първа победа за Ла Коруня в елита, Обамеянг не спира да бележи, а Валенсия – да затъва

Новакът Депортиво Ла Коруня взе първата си победа в Ла Лига през този сезон, след като срази с 3:1 колебливия Валенсия в мач от 3-тия кръг на Ла Лига. С нов гол за галисийския клуб се отличи новото попълнение – ветеранът Пиер-Емерик Обамеянг, който се разписва в три поредни двубоя. Другите две попадения за домакините пък всъщност бяха автоголове на „прилепите“. Така Ла Коруня се наслаждава на силен старт в първенството, като все още няма загуба и вече натрупа 5 точки. На другия полюс пък е Валенсия, като отборът е едва с 1 точка от началото на сезона, а бъдещето пред наставника Карлос Корберан започва да изглежда мрачно.

Мачът започна отлично за „Супер Депор“, като домакините взеха два гола аванс още в първите двадесетина минути. След центриране от корнер и удар с глава на десния бек Шимо Наваро, топката се отби в бранителя на Валенсия Сесар Тарега и влетя в мрежата на гостите – 1:0. Само четири минути по-късно дойде и моментът на Пиер-Емерик Обамеянг. След светкавична контраатака Марио Кареньо изведе опитния габонец, който напредна, премина през противник и технично копна топката над стража на гостите Столе Димитриевски – 2:0 за Ла Коруня. Това бе и трети пореден гол от началото на сезона за ветерана.

Все пак Валенсия успя донякъде да се поокопити и в 26-ата минута върна едно попадение. Груба грешка на бранителя на домакините Брайт Еде подари топката на Умар Садик, който отблизо намали на 2:1.

В първите петнадесетина минути на втората част обаче Депортиво отново си върна двата гола аванс. След опасен пробив и прострелно центриране на младия камерунец Бил Нсонго, бранителят на „прилепите“ Муктар Диакаби прати топката в собствената си мрежа – 3:1 и втори автогол на футболист на гостите. До края Валенсия опита безплоден натиск, но така и не успя да постигне нещо повече. В продължението на срещата пък резервата на Ла Коруня Адрия Алтимира си изкара напълно ненужни два бързи жълти картони и бе изгонен.

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