Първа победа за Ла Коруня в елита, Обамеянг не спира да бележи, а Валенсия – да затъва

Новакът Депортиво Ла Коруня взе първата си победа в Ла Лига през този сезон, след като срази с 3:1 колебливия Валенсия в мач от 3-тия кръг на Ла Лига. С нов гол за галисийския клуб се отличи новото попълнение – ветеранът Пиер-Емерик Обамеянг, който се разписва в три поредни двубоя. Другите две попадения за домакините пък всъщност бяха автоголове на „прилепите“. Така Ла Коруня се наслаждава на силен старт в първенството, като все още няма загуба и вече натрупа 5 точки. На другия полюс пък е Валенсия, като отборът е едва с 1 точка от началото на сезона, а бъдещето пред наставника Карлос Корберан започва да изглежда мрачно.

4 - Pierre-Emerick Aubameyang, que ha marcado en sus tres partidos con el @RCDeportivo en LaLiga 2026/27 (tres goles) ha anotado cuatro goles ante el Valencia en la competición, su cifra más alta ante un mismo rival.



Logró ante el Valencia su único hat trick en LaLiga, con el… pic.twitter.com/mAgpr8nRVK — OptaJose (@OptaJose) August 30, 2026

Мачът започна отлично за „Супер Депор“, като домакините взеха два гола аванс още в първите двадесетина минути. След центриране от корнер и удар с глава на десния бек Шимо Наваро, топката се отби в бранителя на Валенсия Сесар Тарега и влетя в мрежата на гостите – 1:0. Само четири минути по-късно дойде и моментът на Пиер-Емерик Обамеянг. След светкавична контраатака Марио Кареньо изведе опитния габонец, който напредна, премина през противник и технично копна топката над стража на гостите Столе Димитриевски – 2:0 за Ла Коруня. Това бе и трети пореден гол от началото на сезона за ветерана.

Все пак Валенсия успя донякъде да се поокопити и в 26-ата минута върна едно попадение. Груба грешка на бранителя на домакините Брайт Еде подари топката на Умар Садик, който отблизо намали на 2:1.

В първите петнадесетина минути на втората част обаче Депортиво отново си върна двата гола аванс. След опасен пробив и прострелно центриране на младия камерунец Бил Нсонго, бранителят на „прилепите“ Муктар Диакаби прати топката в собствената си мрежа – 3:1 и втори автогол на футболист на гостите. До края Валенсия опита безплоден натиск, но така и не успя да постигне нещо повече. В продължението на срещата пък резервата на Ла Коруня Адрия Алтимира си изкара напълно ненужни два бързи жълти картони и бе изгонен.

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