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Челси осъществява заплетена сделка за талант от Италия, Кристъл Палас го взима, но ще го има само година

  • 31 авг 2026 | 11:48
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Един от смятаните за големи таланти на италианския футбол Хонест Аханор днес трябва да премине медицински прегледи преди да финализира трансфера си в Кристъл Палас, информира Фабрицио Романо. Сделката е изключително заплетена, тъй като всъщност на практика сделката ще бъде под контрола на Челси, които ще притежават правата на футболиста от следващото лято, но въпреки това година той ще бъде собственост на “орлите”.

Причина за това е, че “сините” са в невъзможност да подпишат директен договор с него и просто да го пратят на “Селхърст Парк”, тъй като вече един техен футболист премина в Палас и това е Аксел Дисаси. Именно поради тази причина от Кристъл Палас ще платят 40 милиона за правата на Аханор, но в същото време ще имат сделка и с Челси за преминаването на футболиста на “Стамфорд Бридж” от следващото лято.

Челси не спира да работи на трансферния пазар, насочи се към перспективен защитник от Италия
Челси не спира да работи на трансферния пазар, насочи се към перспективен защитник от Италия
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Снимки: Gettyimages

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