Челси осъществява заплетена сделка за талант от Италия, Кристъл Палас го взима, но ще го има само година

Един от смятаните за големи таланти на италианския футбол Хонест Аханор днес трябва да премине медицински прегледи преди да финализира трансфера си в Кристъл Палас, информира Фабрицио Романо. Сделката е изключително заплетена, тъй като всъщност на практика сделката ще бъде под контрола на Челси, които ще притежават правата на футболиста от следващото лято, но въпреки това година той ще бъде собственост на “орлите”.

🔵🔴 Honest Ahanor will undergo medical at Crystal Palace today.



Chelsea already signed all docs, medical done at #CFC for £40m — deal valid from June 2027, as exclusively revealed.



18 year old CB formally joins #CPFC on loan from Atalanta but already under Chelsea control. pic.twitter.com/8BJcYtdnMM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

Причина за това е, че “сините” са в невъзможност да подпишат директен договор с него и просто да го пратят на “Селхърст Парк”, тъй като вече един техен футболист премина в Палас и това е Аксел Дисаси. Именно поради тази причина от Кристъл Палас ще платят 40 милиона за правата на Аханор, но в същото време ще имат сделка и с Челси за преминаването на футболиста на “Стамфорд Бридж” от следващото лято.

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Снимки: Gettyimages