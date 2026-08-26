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  3. Съндърланд отправи оферта за Грийлиш

Съндърланд отправи оферта за Грийлиш

  • 26 авг 2026 | 19:21
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Съндърланд е отправил оферта за халфа на Манчестър Сити Джак Грийлиш, съобщава "Атлетик". "Черните котки" искат да вземат 30-годишния футболист под наем до края на сезона. Те не могат да си позволят да покрият огромната му заплата и затова се надяват "гражданите" да продължат да плащат част от нея.

През лятото Грийлиш се завърна в Ман Сити, след като прекара миналия сезон под наем в Евертън, но пропусна последните месеци от кампанията поради контузия. Той участва в подготовката на "гражданите" и влезе като резерва в първите два мача от новия сезон. Съндърланд има идея да привлече Грийлиш следващото лято, когато договорът му със Сити изтича.

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