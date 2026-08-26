Съндърланд отправи оферта за Грийлиш

Съндърланд е отправил оферта за халфа на Манчестър Сити Джак Грийлиш, съобщава "Атлетик". "Черните котки" искат да вземат 30-годишния футболист под наем до края на сезона. Те не могат да си позволят да покрият огромната му заплата и затова се надяват "гражданите" да продължат да плащат част от нея.

През лятото Грийлиш се завърна в Ман Сити, след като прекара миналия сезон под наем в Евертън, но пропусна последните месеци от кампанията поради контузия. Той участва в подготовката на "гражданите" и влезе като резерва в първите два мача от новия сезон. Съндърланд има идея да привлече Грийлиш следващото лято, когато договорът му със Сити изтича.

🚨 EXCL: Sunderland submit offer to sign Jack Grealish from Manchester City. Bid for 30yo winger loan with #MCFC covering part of salary + possibility to become permanent next summer when contract ends. #SAFC pursuing Igor Paixao in parallel @TheAthleticFC https://t.co/RzQWmRrQ9t — David Ornstein (@David_Ornstein) August 26, 2026

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