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Тотнъм и Евертън са в напреднали преговори за размяна на играчи

  • 30 авг 2026 | 14:24
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Тотнъм и Евертън са в напреднали преговори за Ричарлисон и Илиман Ндиайе, съобщава “Скай Спортс”. “Карамелите” са готови да се разделят с крилото, тъй като самият футболист иска да напусне и вече е отхвърлил няколко последователни оферти за нов контракт. В същото време “шпорите” търсят играч за крилото, след като се провали възможността да бъде привлечен Коди Гакпо. Те искат още един играч за фланга, макар в последната седмица да привлякоха Савиньо, който вече се представя като Савио, от Манчестър Сити срещу 85 милиона паунда и Омар Мармуш, който е под наем, но през следващото лято от “Тотнъм Хотспър Стейдиъм” ще могат да го откупят срещу 60 милиона. Самият Ндиайе вече се е разбрал с Тотнъм относно личните си условия и е дал зелена светлина от своя страна за трансфер в тима.

Мениджърът на лондончани пък призна вчера, че Ричарлисон е един от тримата футболисти, които са пожелали да напуснат. Обстановката в Евертън му е добре позната, тъй като той бе футболист на “карамелите” в продължение на четири сезона и именно от там бе привлечен в Тотнъм.

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Снимки: Gettyimages

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