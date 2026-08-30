Евертън преговаря за нов наем на Джак Грийлиш

Евертън е в напреднали разговори с Манчестър Сити за привличането под наем на Джак Грийлиш. Трансферният прозорец се оказва изключително динамичен за „карамелите“, които са напът да се разделят с Илиман Ндиайе в посока Тотнъм, а Ричарлисон може да поеме в обратната посока.

Клубът от „Мърсисайд“ също така е спрял планираната продажба на местния талант Харисън Армстронг в Нотингам Форест. Потенциалното завръщане на Грийлиш на стадион „Хил Дикинсън“ привлича сериозен медиен интерес, като мениджърът Дейвид Мойс е настоял за привличането на 30-годишния футболист. Грийлиш прекара миналия сезон в тима, като записа 22 мача, преди контузия в крака през януари да сложи преждевременен край на кампанията му.

Английският национал навлиза в последната година от шестгодишния си договор със Сити, който подписа през лятото на 2021 г. Очаква се той да напусне състава, воден от Енцо Мареска.

Името на Грийлиш беше свързвано и с трансфер в Съндърланд, но изглежда завръщането му в Евертън е все по-вероятно, тъй като преговорите между двата клуба продължават. Евентуалното му пристигане би могло да компенсира предстоящата раздяла с Илиман Ндиайе. Според „Прес Асосиейшън“ Тотнъм вече е постигнал споразумение за подписа на нападателя. Като част от отделна сделка, нападателят на „шпорите“ Ричарлисон е готов да се завърне в бившия си клуб.

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Снимки: Gettyimages