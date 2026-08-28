Джак Грийлиш иска да обратно в Евертън

Английският национал Джак Грийлиш е изразил желание да се присъедини към Евертън, ако напусне Манчестър Сити преди затварянето на трансферния прозорец, съобщава „Скай Спортс“.

„Карамелите“ от Ливърпул водят активни преговори за 30-годишния футболист, който игра за тях под наем през изминалия сезон. Според информациите от Англия се разглеждат два варианта – нов период под наем или постоянен трансфер.

Грийлиш навлезе в последната година от своя шестгодишен договор с Манчестър Сити, който подписа през 2021 г. Очаква се той да напусне отбора, воден от Енцо Мареска, след края на настоящия сезон.

Интерес към плеймейкъра проявяват и други клубове, сред които Съндърланд и родният му тим Астън Вила. Въпреки това, клубът от Бирмингам вече е запълнил квотата си за играчи под наем от английски отбори, след като привлече Арън Уан-Бисака от Уест Хям Юнайтед и Алехандро Гарначо от Челси.

По време на пресконференция мениджърът на „гражданите“ Енцо Мареска коментира ситуацията около Грийлиш: „Джак е тук и моята задача е да му помогна да покаже най-доброто, на което е способен. Ще видим какво ще се случи в следващите четири-пет дни.“

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Снимки: Gettyimages