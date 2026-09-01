Грийлиш минава медицинските прегледи в Евертън тази сутрин

Нападателят на Манчестър Сити Джак Грийлиш почти сигурно ще се завърне в Евертън. Според авторитетния спортен журналист и специалист по трансферна политика Фабрицио Романо играчът на "гражданите" ще мине медицински прегледи при "карамелите" в сутринта на днешния 1 септември (вторник) и по-късно ще подпише отново с тима, където се подвизаваше под наем и през миналия сезон.

🚨💣 BREAKING: Jack Grealish will undergo medical as new Everton player on Tuesday morning, here we go!



Deal agreed with Manchester City on loan with green light from Jack tonight. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#EFC been pushing for several days and now got Grealish back - follows @David_Ornstein. pic.twitter.com/6cDP00erVw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

Грийлиш стартира кампанията 2026/2027 с екипа на Манчестър Сити и дори изигра един мач за "небесносините", записвайки 14 игрови минути. Твърди се, че лично мениджърът на тима от Ливърпул Дейвид Мойс е настоял за завръщането на играча на "Хил Дикинсън".

Евертън преговаря за нов наем на Джак Грийлиш

Грийлиш ще хвърли котва откъм "синята" част на река Мърси отново като наемник, за което се твърди, че лично той е дал "зелена светлина".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google