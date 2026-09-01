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Грийлиш минава медицинските прегледи в Евертън тази сутрин

  • 1 сеп 2026 | 03:53
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Грийлиш минава медицинските прегледи в Евертън тази сутрин

Нападателят на Манчестър Сити Джак Грийлиш почти сигурно ще се завърне в Евертън. Според авторитетния спортен журналист и специалист по трансферна политика Фабрицио Романо играчът на "гражданите" ще мине медицински прегледи при "карамелите" в сутринта на днешния 1 септември (вторник) и по-късно ще подпише отново с тима, където се подвизаваше под наем и през миналия сезон.

Грийлиш стартира кампанията 2026/2027 с екипа на Манчестър Сити и дори изигра един мач за "небесносините", записвайки 14 игрови минути. Твърди се, че лично мениджърът на тима от Ливърпул Дейвид Мойс е настоял за завръщането на играча на "Хил Дикинсън".

Евертън преговаря за нов наем на Джак Грийлиш
Евертън преговаря за нов наем на Джак Грийлиш

Грийлиш ще хвърли котва откъм "синята" част на река Мърси отново като наемник, за което се твърди, че лично той е дал "зелена светлина".

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