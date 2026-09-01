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Евертън договори бивш играч на Арсенал

  • 1 сеп 2026 | 14:54
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Евертън договори бивш играч на Арсенал

От Евертън изненадват всички, след като са се разбрали за привличането на Ейнсли Мейтланд-Найлс, съобщават различни източници. Настоящият футболист на Лион е в последната година от договора си и не е изявил желание да преподпише, което в принудило “хлапетата” да приемат предложение на стойност едва 4.2 милиона паунда. Ейнсли Мейтланд-Найлс дълго време бе смятан за един от големите таланти в школата на Арсенал, но постепенно загуби мястото си под ръководството на Микел Артета и бе последователно пращан под наем в Уест Бромич, Рома и Саутхамптън, а през 2023 година премина в Лион, а сега Евертън ще върна играча на Острова.

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Снимки: Gettyimages

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