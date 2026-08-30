Съставите на Челси и Брайтън, Мартинес веднага застава на вратата

Челси приема Брайтън на “Стамфорд Бридж” в опит да постигне трета поредна победа от началото на сезона. В понеделник тимът на Чаби Алонсо надделя с 3:2 над Фулъм, а след това надигра и Лутън с 2:0. “Чайките” обаче са още по-убедителни в резултатите си, записвайки две победи с по 4:0 - съответно над Астън Вила и Трьомсо. Освен това Брайтън спечели всеки от последните четири мача срещу Челси.

Емилиано Мартинес, чиито трансфер бе официално обявен преди няколко часа, веднага застава на вратата на Челси, заменяйки Роберт Санчес, който имаше вина и за двата гола в мача с Фулъм, а днес изобщо не е в групата. Енцо Фернандес, който е свързван с трансфер в Манчестър Сити, също изобщо не е част от разширения състава. Майк Пендерс, който игра срещу Лутън, е втори вратар. Уесли Фофана заменя Джош Ачеампонг, а Педро Нето стартира за сметка на Рийс Джеймс, който е на пейката. Там са и Мойсес Кайседо и бившият играч на Брайтън Дани Уелбек.

Фабиан Хюрцелер също е направил три промени. Ферди Кадиоглу, Хараламбос Костулас и Малик Ялкуйе стартират за “чайките”.

Checking in at Chelsea! 🫡 pic.twitter.com/H8UtYqFrZ8 — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) August 30, 2026

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Снимки: Gettyimages