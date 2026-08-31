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Натоварени последни дни на трансферния прозорец за Евертън, "карамелите" близо до една от звездите на Световното

  • 31 авг 2026 | 11:30
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От Евертън са пратили официална оферта към Монако за нападателя Фоларин Балогун, информира трансферният експерт Фабрицио Романо. “Карамелите” се опитват максимално бързо да намерят заместник на договорения за трансфер във Фиорентина Бето. Балогун има опит в Премиър лийг, където няколко години носеше екипа на Арсенал, а през това лято направи отлично Световно първенство с екипа на САЩ, където записа три гола и една асистенция в четири мача. Той бе свързван с трансфер и в други тимове, но в крайна сметка се сделката се провали.

Тотнъм и Евертън са в напреднали преговори за размяна на играчи
Тотнъм и Евертън са в напреднали преговори за размяна на играчи

В същото време се очакват натоварени два дни за Дейвид Мойс и Евертън, тъй като те ще трябва да завършат и сделката за размяна на Ричарлисон от Тотнъм, който трябва да пристигне при “карамелите”, а крилото Илиман Ндиайе да премине при “шпорите”. Трансферният прозорец за големите първенства затваря утре вечер.

Евертън преговаря за нов наем на Джак Грийлиш
Евертън преговаря за нов наем на Джак Грийлиш
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Снимки: Gettyimages

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