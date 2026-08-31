От Ливърпул се насочват към крило на Челси

Ръководството на Ливърпул продължава да търси начин да привлече още едно крило, след като се очаква днес да бъде официално обявена сделката за Брадли Баркола. “Червените” са се насочили към фланговия футболист на Челси Естевао, съобщава “Мирър”. Бразилецът направи добра кампания през миналата година, когато влизаше основно от пейката, но въпреки това записа осем гола и четири асистенции в 36 мача във всички турнири. През тази кампания обаче ролята му при “сините” би била далеч по-периферна, тъй като новият наставник на тима Чаби Алонсо използва схема с халф-бекове.

Баркола преминава прегледи в Ливърпул

Именно поради тази причина от Ливърпул ще се опитат да намерят начин да се договорят с лондончани за оценявания на около 80 милиона бразилски талант, който все още е едва на 19 години. Тимът от града на Бийтълс загуби голямата си звезда Мохамед Салах и все още търси варианти за усилване на конкуренцията по двата фланга. Освен това в следващите часове най-вероятно те ще се разделят с Коди Гакпо, за когото се очаква да премине за 85 милиона паунда в Манчестър Сити.

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Снимки: Gettyimages