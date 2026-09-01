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Бивш селекционер на Испания, влязъл в конфликт с Луис Енрике, застана начело на Южна Корея

  • 1 сеп 2026 | 12:55
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Испанецът Робърт Морено бе обявен за нов временен селекционер на националния отбор Южна Корея, съобщиха от местната асоциация. Той подписа договор до 27 ноември и ще води тима в следващите шест мача. Контрактът включва клауза, която му позволява да продължи работа след изтичане на този срок.

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Преди това националният отбор беше ръководен от Хон Мюн-бо, който подаде оставка след отпадането на отбора от Световното първенство още в групите. В южнокорейския футбол последваха и редица скандали поради назначението на вече бившия наставник на отбора.

48-годишният Морено е бил старши треньор на Гранада, Сочи и Монако, както и помощник-треньор на Барселона, Селта и Рома. Той бе асистент и на Луис Енрике в Испания, като след напускането на специалиста поради лични проблеми през 2019 г. първоначално води "Ла Фурия" в 3 мача като заместник.

След тези срещи начело на Испания като временен треньор, на 19 юни 2019 г. Морено беше назначен за селекционер на отбора, след като Луис Енрике подаде оставка поради заболяването на дъщеря си, като тогава подписва договора до края на Евро 2020 (б.ред. - проведено през 2021 г. заради пандемията от коронавирус).

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Само пет месеца по-късно Морено подаде оставка и беше заменен от своя предшественик Луис Енрике, въпреки серията без загуба на Испания и класирането за ЕВРО 2020. Двамата специалисти влязоха в конфликт, след като сегашният наставник на ПСЖ не пожела Морено повече в щаба си и го нарече „нелоялен“ и „прекалено амбициозен“ за това, че е искал да води Испания на Европейското първенство.

Морено ще води азиатския тим в приятелските срещи, насрочени за септември срещу Еквадор и Уругвай, както и през октомври срещу Венецуела и Узбекистан. Ако бъдат добавени още мачове през ноември, той също ще бъде начело на отбора. От Южнокорейската футболна асоциация (КФА) заявиха, че Морено може да води отбора и на Купата на Азия, която ще се проведе в Саудитска Арабия от 7 януари до 5 февруари 2027 г., но това „подлежи на оценка“ на неговото представяне.

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Снимки: Imago

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