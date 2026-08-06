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Полицията претърси централите на южнорейската футболна федерация заради бившия селекциoнeр

  • 6 авг 2026 | 12:44
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Полицията в Южна Корея съобщи, че е претърсвала в четвъртък офисите на местната футболна федерация във връзка с разследване около назначението на селекционера на мъжкия национален отбор Хон Мюн-бо.

Обвиненията срещу Федерацията не са нови. 57-годишният Хон Мюн-бо вече се беше провалил като селекционер на Световното първенство през 2014 г., където Южна Корея отпадна в груповата фаза без нито една победа. Въпреки това, бившият генерален секретар на Корейската футболна асоциация беше назначен отново начело на националния отбор през юли 2024 г. Още тогава имаше съобщения, че Хон не е спазил предписаната процедура за кандидатстване.

Самият той подаде оставка в края на юни след провала на тима на Световното първенство, който отпадна още в груповата фаза, като пое "пълна отговорност" за елиминирането на отбора. Напрежението и критиките към него преди това не стихнаха, като се стигна дори до смъртни заплахи към треньора, а някои ресторанти дори публично му забраняваха достъп.

Намеси се дори президентът на Южна Корея Джае Мюн-Ли, който упрекна "некомпетентни хора" за провала на отбора. Бившият капитан на националния тим Хон Мюн-Бо е смятан за един от най-добрите футболисти в историята на страната. По време на Световното първенство през 2002, на което страната бе един от домакините, той получи Бронзовата топка за трети най-добър играч на първенството. Тогава тимът достигна до полуфиналите. 

Селекционерът на Южна Корея избяга в САЩ от страх
Селекционерът на Южна Корея избяга в САЩ от страх

Според местната национална информационна агенция Йонхап, по време на претърсванията в централите на КФА в Сеул и Чеонан, полицията е иззела документи и данни от смартфони и компютри, принадлежащи на ключови служители.

Южна Корея започна Световното първенство през 2026 г. с победа след обрат с 2:1 срещу Чехия, но загуби следващите си два мача: 0:1 от Мексико и отново 0:1 от Южна Африка.

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