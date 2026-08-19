Футболистите в Южна Корея с призив заради екстремните жеги на мачовете

Професионалните футболисти в Република Корея настояват за по-строги предпазни мерки срещу екстремни горещини, след като проучване на Корейската асоциация на професионалните футболисти показа, че много играчи са засегнати от дехидратация, замаяност и временна загуба на съзнание по време на мачове.

То установи, че 86,2% от анкетираните са претърпели значително физическо натоварване, докато играят в жегата, сред 536 играчи от мъжкото и женското футболно първенство на страната, анкетирани през лятото, когато температурите на терена надвишаваха 40 градуса по Целзий.

Apparent temperatures are forecast to reach 36 degrees Celsius (96.8 degrees Fahrenheit) around Seoul this week, with humid tropical nights offering little relief after dark. https://t.co/TfymrZNfCO — The Korea JoongAng Daily (@JoongAngDaily) August 18, 2026

Близо две трети (64,7%) са се оплакали от замаяност по време на мачове или тренировки, докато 56,6% са имали тежка дехидратация, а 13% са имали загуби на съзнание.

„Фактът, че над 70 играчи са изпитали замаяност, дехидратация и дори временна загуба на съзнание, е очевиден червен флаг“, заяви в изявление президентът на KPFA Лий Кун-хо, цитиран от БТА.

Синдикатът призова Корейската футболна асоциация (KFA), K League и WK League да въведат задължителни протоколи за топлина, заявявайки, че настоящите предпазни мерки не защитават достатъчно играчите.

Почти половината от анкетираните завяват, че са недоволни от настоящата система за почивка за охлаждане, която обикновено дава на играчите почивка от малко над три минути, след като температурите достигнат определен праг. Близо 90% подкрепиха промени в съществуващите процедури за провеждане на мачове по време на екстремни горещини. Повече от половината са за по-късни начални часове, докато други подкрепят отлагането или отмяната на мачове, когато са в сила предупреждения за горещини, пише агенция Ройтерс.

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