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Мондиал 2026: Южна Африка - Канада
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Остра политическа реакция в Южна Корея ще потърси отговорност за отпадането

  • 29 юни 2026 | 00:27
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Остра политическа реакция в Южна Корея ще потърси отговорност за отпадането

Отпадането на Южна Корея от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико предизвика реакция на най-високо държавно ниво. Президентът на страната Ли Дже-Мюн поиска разследване след неуспеха на националния отбор да се класира за фазата на директните елиминации. Ли Дже-Мюн настоя Министерството на културата, спорта и туризма да анализира причините за провала на националите, които събраха три точки в три мача и не им стигнаха да попадната в топ 8 на най-добрите трети.

“Като се има предвид, че значителни национални средства на данъкоплатците и държавни ресурси бяха вложени за участието на Световното първенство, искам Министерството на културата, спорта и туризма да направи разследване на този неуспех“, заяви президентът.

Корейците бяха в една група с Чехия (2:1), Мексико (0:1) и Южна Африка (0:1), като африканците и съдомакините продължиха от този поток.

Всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

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