Корейците се извиниха след разкритието, че са плащали за сексуални услуги на рефери

Футболната федерация на Южна Корея (КФА) се извини в събота за разкритието, че е предоставяла сексуални забавления на чуждестранни съдии преди и след международни мачове, проведени в страната между 2011 и 2012 година.

По-рано тази седмица беше оповестен държавен одит от 2016-а, който установи, че КФА е използвала корпоративни кредитни карти, за да плаща за сексуални забавления в масажни салони и други заведения за възрастни в Сеул и други градове, които са били домакини на международни мачове между март 2011-ва и март 2012 година.

„Дълбоко съжаляваме за разочарованието и безпокойството, причинени от различните проблеми и противоречия около федерацията след Световното първенство по футбол 2026“, заявиха от КФА, цитирани от ДПА.

„Изказваме искрените си извинения за това, че предизвикахме безпокойство по редица въпроси, от парламентарно изслушване и безпрецедентен полицейски обиск до медийни съобщения за инциденти отпреди повече от десетилетие, за които дори членовете във федерацията не са знаели. Всеки член на асоциацията ще приеме дълбоко присърце критиките, отправени към нас от всички страни, и ще ги използва като възможност за мащабна реформа“, се казва още в съобщението, допълва БТА.

Въпреки че масажните салони, предлагащи сексуални услуги, са широко разпространени в Република Корея, проституцията е забранена. Освен това правилникът на международните футболни асоциации забранява всякаква форма на финансово възнаграждение за съдиите.

Футболната федерацията в момента е под силен политически натиск. В четвъртък властите нахлуха в офисите й като част от разследване на назначаването на бившия селекционер на мъжкия национален отбор Хон Мюн Бо. Полицията иззе документи, които според тях ще помогнат да се определи дали е имало неправомерна намеса и възпрепятстване от страна на ръководителите, включително бившия ѝ шеф Чун Мон-гю, по време на процеса на преговорите с треньора.

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