Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Южна Корея
  3. Корейците се извиниха след разкритието, че са плащали за сексуални услуги на рефери

Корейците се извиниха след разкритието, че са плащали за сексуални услуги на рефери

  • 8 авг 2026 | 12:08
  • 1483
  • 1

Футболната федерация на Южна Корея (КФА) се извини в събота за разкритието, че е предоставяла сексуални забавления на чуждестранни съдии преди и след международни мачове, проведени в страната между 2011 и 2012 година.

По-рано тази седмица беше оповестен държавен одит от 2016-а, който установи, че КФА е използвала корпоративни кредитни карти, за да плаща за сексуални забавления в масажни салони и други заведения за възрастни в Сеул и други градове, които са били домакини на международни мачове между март 2011-ва и март 2012 година.

„Дълбоко съжаляваме за разочарованието и безпокойството, причинени от различните проблеми и противоречия около федерацията след Световното първенство по футбол 2026“, заявиха от КФА, цитирани от ДПА.

„Изказваме искрените си извинения за това, че предизвикахме безпокойство по редица въпроси, от парламентарно изслушване и безпрецедентен полицейски обиск до медийни съобщения за инциденти отпреди повече от десетилетие, за които дори членовете във федерацията не са знаели. Всеки член на асоциацията ще приеме дълбоко присърце критиките, отправени към нас от всички страни, и ще ги използва като възможност за мащабна реформа“, се казва още в съобщението, допълва БТА.

Въпреки че масажните салони, предлагащи сексуални услуги, са широко разпространени в Република Корея, проституцията е забранена. Освен това правилникът на международните футболни асоциации забранява всякаква форма на финансово възнаграждение за съдиите.

Футболната федерацията в момента е под силен политически натиск. В четвъртък властите нахлуха в офисите й като част от разследване на назначаването на бившия селекционер на мъжкия национален отбор Хон Мюн Бо. Полицията иззе документи, които според тях ще помогнат да се определи дали е имало неправомерна намеса и възпрепятстване от страна на ръководителите, включително бившия ѝ шеф Чун Мон-гю, по време на процеса на преговорите с треньора.

Селекционерът на Южна Корея избяга в САЩ от страх
Селекционерът на Южна Корея избяга в САЩ от страх
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

  • 8 авг 2026 | 16:46
  • 1465
  • 2
Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

  • 8 авг 2026 | 16:32
  • 5719
  • 5
Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

  • 8 авг 2026 | 16:21
  • 8288
  • 2
Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

  • 8 авг 2026 | 16:00
  • 2793
  • 0
Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

  • 8 авг 2026 | 15:52
  • 1534
  • 0
Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

  • 8 авг 2026 | 15:12
  • 4509
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Дунав 0:0 Арда

Дунав 0:0 Арда

  • 8 авг 2026 | 21:15
  • 5461
  • 2
ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

  • 8 авг 2026 | 20:53
  • 19855
  • 81
Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
  • 43839
  • 82
Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

  • 8 авг 2026 | 17:04
  • 20577
  • 52
Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

  • 8 авг 2026 | 14:12
  • 19615
  • 23
Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 12873
  • 30