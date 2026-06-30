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Сон Хюн-Мин с емоционално извинение към феновете след провала на Южна Корея

  • 30 юни 2026 | 13:05
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Сон Хюн-Мин с емоционално извинение към феновете след провала на Южна Корея

Капитанът на националния отбор на Южна Корея Хюн-Мин Сон поднесе извиненията си към привържениците на тима и даде обещание, че той и съотборниците му ще работят усилено, за да си върнат тяхното доверие. Това се случи след шокиращото отпадане на азиатците още в груповата фаза на Световното първенство, дошло след изненадваща загуба с 0:1 от Южна Африка.

Корейският тим завърши на трето място в група А, а в общото класиране на третите отбори зае десета позиция, което не бе достатъчно за продължаване напред, тъй като само осем от дванадесетте тима се класираха за елиминациите.

„Не мисля, че едно мое извинение може да излекува разочарованието и болката на хората в момента“, написа нападателят в социалните мрежи.

„Всеки ден, във всеки един момент през главата ми минават безброй мисли и безброй емоции. Искаше ми се да ги споделя с всички вас, които преминавате през дори по-трудни неща. Вместо да го правя с думи обаче, възнамерявам да го направя с действия и да спечеля обратно доверието на корейските футболни фенове. Давам живота си на футбола, за да мога да ви нося щастие. Не съм забравил обещанията си към вас. До деня, в който отново се нуждаете от мен, ще дам всичко от себе си да бъда готов и да се завърна по-силен. Носим огромна отговорност за това, че не успяхме да се отплатим за времето, подкрепата, куража и любовта, които ни давате“, добави звездата на корейския футбол.

Публикацията на Сон дойде само ден след като националният селекционер подаде оставка, а президентът И Дже-Мьон нареди разследване на причините за ранното отпадане на отбора. Тази задача беше възложена на министъра на спорта Ли Дже-Мюн.

„Следващата стъпка е да направим реформи в спортната администрация, за да избегнем подобно нещо в бъдеще“, се казва в официално изявление на Ли.

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