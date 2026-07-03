Селекционерът на Южна Корея избяга в САЩ от страх

Обстановката около националния отбор на Южна Корея остава напрегната. Отпадането на тима от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико беше прието изключително тежко в страната, а последствията продължават да се усещат. Най-засегнат от ситуацията е селекционерът Хон Мюн-бо, който преди няколко часа беше заснет на летището, докато се качва на полет за Съединените щати.

Пред медиите треньорът изглеждаше силно разстроен и дори се опитваше да не бъде разпознат. Последните дни са били изключително трудни за него, тъй като той е получавал постоянни смъртни заплахи. Това го е принудило да напусне Корея, опасявайки се за своята безопасност.

Посрещането на националния отбор преди два дни беше напълно враждебно, като основните викове бяха насочени срещу треньора. Медиите също така съобщиха за плакати, които са залели столицата. Някои търговски обекти дори са поставили табели, забраняващи достъпа на Хон Мюн-бо до техните заведения.

57-годишният корейски треньор взе незабавно решение след отпадането на отбора му от световния форум. Тимът спечели първия си мач срещу Чехия, но загуби следващите два в груповата фаза срещу Мексико и Южна Африка. Преди да замине за Лос Анджелис, той отрече слуховете за лоши отношения с играчите.

Отпадането на Корея достигна дори до правителствените среди. Президентът И Дже-мюн поиска от Министерството на културата, спорта и туризма да започне проверка на всички нередности, които са попречили на южнокорейците да преминат груповата фаза. Засега президентът на федерацията и селекционерът са подали оставки, а последният беше принуден да напусне страната. Една крайна ситуация, породена от провала на Световното първенство.

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