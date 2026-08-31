Започна ден 2 на US Open

Вторият ден на US Open обещава нови интересни сблъсъци, както и старта на участието в турнира на най-добрия ни тенисист Григор Димитров. Хасковлията започва похода си в основната схема на турнира в Голямата ябълка с двубой срещу австралиеца Алексей Попирин. Очаква се двубоят да започне около или след полунощ българско време.

Защитаващият титлата си Карлос Алкарас (№2 в схемата) започва кампанията си на „Артър Аш Стейдиъм“ срещу Роман Сафиулин. В зрелищен и непредвидим сблъсък на бивши полуфиналисти в Ню Йорк, италианецът Матео Беретини излиза срещу швейцарския ветеран Стан Вавринка.

Третият поставен Феликс Оже-Алиасим ще тества моментната си форма на старта срещу коравия австралиец Ринки Хиджиката. Руснакът Карен Хачанов е изявен фаворит в първия си мач, където ще премери сили с Роман Андрес Буручага. Надеждата на домакините Франсис Тиафо (№11) затваря вечерната сесия в интригуващ американски дуел срещу Мартин Дам.

При жените седмата поставена Каролина Мухова стартира участието си на турнира с наглед лесен мач срещу квалификантката Синя Краус. Световната номер 1 и двукратна защитничка на трофея Арина Сабаленка започва похода си към хеттрик от титли срещу Камила Осорио.

Бившата шампионка от 2017 година Слоун Стивънс се завръща на любимите кортове с непредвидим мач срещу датчанката Клара Таусон. Поставената под №8 Ига Швьонтек пък ще открие вечерната програма на стадион "Луис Армстронг" срещу китайката Ван Сию. Двукратната носителка на трофея Наоми Осака е амбицирана за силен старт, но ще трябва да преодолее Анастасия Захарова под светлините на централния корт.

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