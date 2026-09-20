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Съставите на първото за сезона "Льо Класик"

  • 20 сеп 2026 | 21:01
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Съставите на първото за сезона "Льо Класик"

Пари Сен Жермен и Марсилия излизат един срещу друг в първото за сезона издание на "Льо Класик". Двубоят е от 21:45 часа българко време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието му на живо.

През миналата седмица шампионите от Пари Сен Жермен записаха дебютния си шампионатен успех след 1:0 като гост над Брест. Срямо този мач старши треньорът Луис Енрике направи две промени и на местата на Ашраф Хакими и Феран Торес бяха разпределени да започнат Фабиан Руис и Дезире Дуе.

МАРСИЛИЯ - ПСЖ

ЛИГА 1, V КРЪГ

Стартовите състави

Марсилия: 1. Де Ланж, 22. Уеа, 4. Игън-Райли, 21. Агер, 33. Палмиери, 8. Абдели, 23. Хьойберг, 14. Пайшао, 9. Гуири, 77. Арит, 11. Мопе

ПСЖ: 39. Сафонов, 33. Заир-Емери, 5. Маркиньос, 51. Пачо, 25. Мендеш, 87. Невеш, 17. Витиня, 8. Руис, 14. Дуе, 10. Дембеле, 7. Кварацхелия

НАЧАЛО: 20 септември 2026 г. (неделя) | 21:45 часа
СТАДИОН: "Велодром", Марсилия
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Франсоа Льотексие

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