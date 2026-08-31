Циципас пречупи Фис с волеви обрат на старта в Ню Йорк

Стефанос Циципас сътвори драматичен обрат в първия кръг на Откритото първенство на САЩ, преодолявайки 10-ия поставен Артур Фис с 4:6, 7:6(3), 6:1, 6:4 за 2 часа и 56 минути. Срещата на твърдите кортове в Ню Йорк предложи изключителни интрига и качество, след като гръцкият тенисист за първи път в кариерата си надигра френския си опонент.



Това бе общо шестият мач помежду им, а французинът вече води с 5-1 победи в съперничеството им.

Фис спечели първия сет с 6:4 и започна мощно втората част, като поведе с 3:0, а след това и с 4:1 гейма. Изглеждаше, че французинът контролира събитията на корта, но Циципас намери сили да възстанови равенството и да вкара сета в тайбрек. В него гъркът бе по-прецизен и спечели със 6:3.

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След успеха във втория сет Циципас пое пълна инициатива. Той спечели третата част категорично с 6:1, а в четвъртия сет затвори мача при 6:4, подпечатвайки мястото си в следващия етап на турнира.

Френският тенисист, който заема 11-о място в световната ранглиста, влезе в турнира в отлична форма, след като наскоро спечели първата си титла от сериите "Мастърс 1000" в Синсинати.

Във втория кръг на US Open Стефанос Циципас ще се изправи срещу представителя на Южна Африка Лойд Харис.

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