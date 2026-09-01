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Чилиец е потенциалният следващ съперник на Григор

  • 1 сеп 2026 | 01:44
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Чилиец е потенциалният следващ съперник на Григор

Чилиецът Алехандро Табило ще бъде следващият съперник на Григор Димитров, ако българската първа ракета преодолее Алексей Попирин в своя мач от първия кръг на Откритото първенство на Америка. Южноамериканският състезател се наложи в четирисетов двубой срещу Яник Ханфман от Германия с 6:3 6:2 6(7):7 6:3 за 2 часа и 39 минути.

28-ият в света реализира 9 аса и допусна само 4 двойни грешки, а в хода на двубоя съумя да реализира 5 от 10-те си възможности за пробив. Ханфман от своя страна стигна само до 1 брейк, въпреки че имаше 5 шанса за такъв, направи 6 двойни грешки, а това обезсмисли неговите общо 13 аса.

Това бе общо четвъртият сблъсък между двамата тенисисти, като Табило вече има преднина от 3-1 победи в съперничеството помежду им. Опонентите се срещнаха за първи път в турнир от "Големия шлем", като всичките им предходни три срещи бяха в рамките на 2024 г.

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