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Технически срив и неизползван видеопреглед белязаха победата на Калинская

  • 1 сеп 2026 | 01:11
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Технически срив и неизползван видеопреглед белязаха победата на Калинская

Анна Калинская започна участието си на Откритото първенство на САЩ с победа над Анна Блинкова с 6:4, 6:3 в първия кръг на турнира. Двубоят обаче бе засенчен от сериозен технически гаф на системата за електронно отсъждане на линиите, потвърден официално и от Американската тенис асоциация.

Ключовият инцидент настъпи във втория сет, когато Калинская вече водеше с 6:4 в първата част и резултатът бе 2:2 гейма при неин сервис и 40:15. При тази ситуация форхенд на поставената под номер 21 в схемата бе грешно отсъден в аут от автоматизираната системата.

Въпреки че съществуваше възможност за приложим видеопреглед и бе налично ясно видео доказателство за правилното попадение на топката, съществуващият протокол и липсата на своевременна реакция отнеха точката на Калинская.

От Американската асоциация признаха за неизправността в електронната система на корта и изразиха позиция относно срива. Според установения протокол на турнира, когато системата ELC Live генерира автоматично отсъждане за аут, то се приема за окончателно на момента, което в конкретния случай попречи на корекцията чрез наличния видеопреглед.

Въпреки техническата грешка и създалото се напрежение на корта, Анна Калинская запази самообладание и затвори мача с 6:4, 6:3, осигурявайки си място в следващия етап на надпреварата в Ню Йорк.

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