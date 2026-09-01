Анисимова се разправи със своя сънародничка на връх рождения си ден

Аманда Анисимова започна участието си на Откритото първенство на САЩ с категорична победа над сънародничката си Ашлин Крюгер с 6:1, 6:3. Триумфът в първия кръг дойде точно на 25-ия рожден ден на финалистката от миналата година, която даде ясен сигнал за амбициите си в Ню Йорк.

Срещата продължи точно 72 минути, през които Анисимова контролираше темпото на корта от самото начало. В първия сет поставената под номер 10 представителка на домакините не даде никакви шансове на Крюгер и диктуваше разиграванията от основната линия, затваряйки частта с бързото 6:1.

Във втория сет Ашлин Крюгер опита да окаже по-сериозна съпротива и стигна до кратък пробив, с който потърси обрат в двубоя. Моментният подем на съперничката ѝ обаче не промени цялостния развой на срещата. Анисимова бързо си върна инициативата, осъществи мигновен рибрейк и затвори мача с 6:3.

С тази победа Анисимова продължава силното си представяне на твърди кортове през сезона и затвърди отличната си статистика в преките двубои срещу Крюгер. Във втория кръг на турнира американката ще се изправи срещу австрийката Лили Тагер.

"It's sort of a surprise" 👀



Amanda Anisimova on her birthday plans after winning in the first round of the US Open 🎁 pic.twitter.com/VimCOywEke — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) August 31, 2026

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