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Ига Швьонтек започна устремно в Америка с успех над позната жертва

  • 1 сеп 2026 | 05:18
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Ига Швьонтек започна устремно в Америка с успех над позната жертва

Бившата световна номер едно Ига Швьонтек стартира успешно участието си на Откритото първенство на САЩ, след като надделя над китайката Шию Уанг с 6:2, 6:3 в мач от първия кръг на последния турнир от "Големия шлем" за 2026 г.

С този успех Швьонтек отбеляза своята 28-а поредна победа в откриващ мач на турнир от Големия шлем. Полската тенисистка продължава да показва изключителна стабилност в първите етапи на най-големите надпревари, като единственото ѝ поражение в първи кръг на Шлема датира от Уимбълдън 2019.

Швьонтек взе първия сет убедително с 6:2, пробивайки подаването на съперничката си. Във втората част Уанг оказваше съпротива до 3:3 гейма, но поставената под номер 8 полякиня нанесе своя пробив в ключов момент и затвори срещата за 88 минути.

Това бе трети мач между двете тенисистки в професионалния тур и трета победа с 2:0 сета за Швьонтек, която затвърди пълното си превъзходство в преките двубои срещу Уанг.

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В следващия кръг Швьонтек ще играе с Надя Подороска от Аржентина, която надви швейцарката Симона Валтерт.

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