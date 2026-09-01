Ига Швьонтек започна устремно в Америка с успех над позната жертва

Бившата световна номер едно Ига Швьонтек стартира успешно участието си на Откритото първенство на САЩ, след като надделя над китайката Шию Уанг с 6:2, 6:3 в мач от първия кръг на последния турнир от "Големия шлем" за 2026 г.

С този успех Швьонтек отбеляза своята 28-а поредна победа в откриващ мач на турнир от Големия шлем. Полската тенисистка продължава да показва изключителна стабилност в първите етапи на най-големите надпревари, като единственото ѝ поражение в първи кръг на Шлема датира от Уимбълдън 2019.

An impressive start for Iga in Round 1! pic.twitter.com/SvmdcwESrA — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2026

Швьонтек взе първия сет убедително с 6:2, пробивайки подаването на съперничката си. Във втората част Уанг оказваше съпротива до 3:3 гейма, но поставената под номер 8 полякиня нанесе своя пробив в ключов момент и затвори срещата за 88 минути.

Iga wants to remind you to read a good book in between watching all the tennis 📚 pic.twitter.com/3aIYI0aZRc — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2026

Това бе трети мач между двете тенисистки в професионалния тур и трета победа с 2:0 сета за Швьонтек, която затвърди пълното си превъзходство в преките двубои срещу Уанг.

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В следващия кръг Швьонтек ще играе с Надя Подороска от Аржентина, която надви швейцарката Симона Валтерт.

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